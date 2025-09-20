Gym Network (GYMNET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02103364 24 timer lav $ 0.02196402 24 timer høy All Time High $ 1.9 Laveste pris $ 0.00362167 Prisendring (1H) -0.96% Prisendring (1D) +1.94% Prisendring (7D) -3.28%

Gym Network (GYMNET) sanntidsprisen er $0.02165807. I løpet av de siste 24 timene har GYMNET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02103364 og et toppnivå på $ 0.02196402, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYMNET er $ 1.9, mens den rekordlave prisen er $ 0.00362167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYMNET endret seg med -0.96% i løpet av den siste timen, +1.94% over 24 timer og -3.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gym Network (GYMNET) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.71M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.84M Opplagsforsyning 124.80M Total forsyning 499,447,692.9336855

Nåværende markedsverdi på Gym Network er $ 2.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYMNET er 124.80M, med en total tilgang på 499447692.9336855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.84M.