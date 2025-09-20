GYEN (GYEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00546693 24 timer lav $ 0.00590535 24 timer høy All Time High $ 0.060753 Laveste pris $ 0.0022112 Prisendring (1H) +3.20% Prisendring (1D) +3.11% Prisendring (7D) +6.60%

GYEN (GYEN) sanntidsprisen er $0.00590508. I løpet av de siste 24 timene har GYEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00546693 og et toppnivå på $ 0.00590535, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYEN er $ 0.060753, mens den rekordlave prisen er $ 0.0022112.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYEN endret seg med +3.20% i løpet av den siste timen, +3.11% over 24 timer og +6.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GYEN (GYEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.41M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.41M Opplagsforsyning 1.09B Total forsyning 1,085,781,048.057572

Nåværende markedsverdi på GYEN er $ 6.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYEN er 1.09B, med en total tilgang på 1085781048.057572. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.41M.