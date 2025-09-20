GYAT Coin (GYAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00353726 $ 0.00353726 $ 0.00353726 24 timer lav $ 0.00381177 $ 0.00381177 $ 0.00381177 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00353726$ 0.00353726 $ 0.00353726 24 timer høy $ 0.00381177$ 0.00381177 $ 0.00381177 All Time High $ 0.02603769$ 0.02603769 $ 0.02603769 Laveste pris $ 0.00105088$ 0.00105088 $ 0.00105088 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) -2.93% Prisendring (7D) +5.40% Prisendring (7D) +5.40%

GYAT Coin (GYAT) sanntidsprisen er $0.00369299. I løpet av de siste 24 timene har GYAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00353726 og et toppnivå på $ 0.00381177, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYAT er $ 0.02603769, mens den rekordlave prisen er $ 0.00105088.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYAT endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, -2.93% over 24 timer og +5.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GYAT Coin (GYAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,988,613.0 999,988,613.0 999,988,613.0

Nåværende markedsverdi på GYAT Coin er $ 3.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYAT er 999.99M, med en total tilgang på 999988613.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.69M.