GXChain (GXC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.446398 24 timer høy $ 0.517619 All Time High $ 10.61 Laveste pris $ 0.189778 Prisendring (1H) +0.24% Prisendring (1D) -4.54% Prisendring (7D) +9.20%

GXChain (GXC) sanntidsprisen er $0.452881. I løpet av de siste 24 timene har GXC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.446398 og et toppnivå på $ 0.517619, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GXC er $ 10.61, mens den rekordlave prisen er $ 0.189778.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GXC endret seg med +0.24% i løpet av den siste timen, -4.54% over 24 timer og +9.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GXChain (GXC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.97M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.29M Opplagsforsyning 75.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GXChain er $ 33.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GXC er 75.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.29M.