Guufy (GUUFY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00046968$ 0.00046968 $ 0.00046968 Laveste pris $ 0.00000209$ 0.00000209 $ 0.00000209 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +15.68% Prisendring (7D) +15.68%

Guufy (GUUFY) sanntidsprisen er $0.00000406. I løpet av de siste 24 timene har GUUFY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUUFY er $ 0.00046968, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000209.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUUFY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guufy (GUUFY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.66K$ 29.66K $ 29.66K Opplagsforsyning 7.30B 7.30B 7.30B Total forsyning 7,298,039,704.80694 7,298,039,704.80694 7,298,039,704.80694

Nåværende markedsverdi på Guufy er $ 29.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUUFY er 7.30B, med en total tilgang på 7298039704.80694. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.66K.