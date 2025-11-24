Gut Says pris i dag

Sanntids Gut Says (GUT) pris i dag er $ 0.00008151, med en 13.69% endring de siste 24 timene. Nåværende GUT til USD konverteringssats er $ 0.00008151 per GUT.

Gut Says rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 71,159, med en sirkulerende forsyning på 867.52M GUT. I løpet av de siste 24 timene GUT har den blitt handlet mellom $ 0.00008157(laveste) og $ 0.00009444 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00106126, mens tidenes laveste notering var $ 0.00007404.

Kortsiktig har GUT beveget seg -4.91% i løpet av den siste timen og -25.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gut Says (GUT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 71.16K$ 71.16K $ 71.16K Opplagsforsyning 867.52M 867.52M 867.52M Total forsyning 867,522,659.388405 867,522,659.388405 867,522,659.388405

