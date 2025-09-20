Gunstar Metaverse (GSTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00014445 24 timer lav $ 0.00017979 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00014445 24 timer høy $ 0.00017979 All Time High $ 1.49 Laveste pris $ 0.00011152 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -2.97% Prisendring (7D) +0.05%

Gunstar Metaverse (GSTS) sanntidsprisen er $0.00017426. I løpet av de siste 24 timene har GSTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00014445 og et toppnivå på $ 0.00017979, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GSTS er $ 1.49, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011152.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GSTS endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -2.97% over 24 timer og +0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gunstar Metaverse (GSTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 58.57K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.70K Opplagsforsyning 336.09M Total forsyning 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gunstar Metaverse er $ 58.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GSTS er 336.09M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.70K.