Gun Game (GG) Informasjon Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games! Offisiell nettside: https://gungame.tech/ Teknisk dokument: https://gungame.tech/GunGameWhitePaper.pdf Kjøp GG nå!

Gun Game (GG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gun Game (GG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.50K $ 26.50K $ 26.50K Total forsyning: $ 88.41M $ 88.41M $ 88.41M Sirkulerende forsyning: $ 68.18M $ 68.18M $ 68.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.36K $ 34.36K $ 34.36K All-time high: $ 0.02990797 $ 0.02990797 $ 0.02990797 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038862 $ 0.00038862 $ 0.00038862 Lær mer om Gun Game (GG) pris

Gun Game (GG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gun Game (GG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GGs tokenomics, kan du utforske GG tokenets livepris!

