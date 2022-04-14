GulfCoin (GULF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GulfCoin (GULF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GulfCoin (GULF) Informasjon The GulfCoin is a BEP-20 coin. The white paper was released in January 2022. The company behind GULF, GULF software and technology, is investing heavily in the expansion of its ecosystem. Its primary goal has always been to enable marginalized communities to embrace the digital revolution and improve their understanding of the digital realm. GULF seeks to increase the digital awareness of non-digital communities, empower them to transition from traditional to digital markets, and ensure the financial inclusion of marginalized communities. Additionally, GULF has a unique one to one burning strategy. For each GULF bought during the ICO , one GULF will be burned and the process is completely transparent. This strategy is used to keep the circulating supply limited. Milestones: March 2022 - ICO June 2022 - Listing on BitMart & Lbank - GULF exchange Launch Utility: Owners can use GULF to send and receive payments, among other services. These payments would be more affordable and expedited than traditional methods. GULF is the currency of GULF Exchange, one of the most modern trading platforms with the best and most advanced trading tools. Also, GULF is the coin to use on the GULF NFT MARKETPLACE to assist users in the development and construction of their own products. GULF will launch GULF Cash, a payment gateway designed specifically for e-commerce websites. This payment gateway will be widely adopted for online purchases. Moreover, GULF is the coin for the GULF play-to-earn project. In addition to having fun, users will enjoy making money with GULF games. Offisiell nettside: https://gulfofficial.com Kjøp GULF nå!

GulfCoin (GULF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GulfCoin (GULF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 467.94K $ 467.94K $ 467.94K Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 151.04M $ 151.04M $ 151.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.49M $ 15.49M $ 15.49M All-time high: $ 0.102131 $ 0.102131 $ 0.102131 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00309809 $ 0.00309809 $ 0.00309809 Lær mer om GulfCoin (GULF) pris

GulfCoin (GULF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GulfCoin (GULF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GULF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GULF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GULFs tokenomics, kan du utforske GULF tokenets livepris!

GULF prisforutsigelse Vil du vite hvor GULF kan være på vei? Vår GULF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GULF tokenets prisforutsigelse nå!

