GulfCoin (GULF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.102131$ 0.102131 $ 0.102131 Laveste pris $ 0.00000998$ 0.00000998 $ 0.00000998 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

GulfCoin (GULF) sanntidsprisen er $0.00309809. I løpet av de siste 24 timene har GULF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GULF er $ 0.102131, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000998.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GULF endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GulfCoin (GULF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 467.94K$ 467.94K $ 467.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.49M$ 15.49M $ 15.49M Opplagsforsyning 151.04M 151.04M 151.04M Total forsyning 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GulfCoin er $ 467.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GULF er 151.04M, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.49M.