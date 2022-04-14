Guild of Heroes (GOH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Guild of Heroes (GOH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Guild of Heroes (GOH) Informasjon Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience. Offisiell nettside: https://guildofheroes.com/ Teknisk dokument: https://guildofheroes.com/whitepaper Kjøp GOH nå!

Guild of Heroes (GOH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Guild of Heroes (GOH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.82K $ 4.82K $ 4.82K Total forsyning: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Sirkulerende forsyning: $ 649.98M $ 649.98M $ 649.98M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.42K $ 7.42K $ 7.42K All-time high: $ 0.00059631 $ 0.00059631 $ 0.00059631 All-Time Low: $ 0.00000563 $ 0.00000563 $ 0.00000563 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Guild of Heroes (GOH) pris

Guild of Heroes (GOH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Guild of Heroes (GOH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOHs tokenomics, kan du utforske GOH tokenets livepris!

GOH prisforutsigelse Vil du vite hvor GOH kan være på vei? Vår GOH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOH tokenets prisforutsigelse nå!

