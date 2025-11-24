Guild of Guardians pris i dag

Sanntids Guild of Guardians (GOG) pris i dag er $ 0.0035185, med en 0.53% endring de siste 24 timene. Nåværende GOG til USD konverteringssats er $ 0.0035185 per GOG.

Guild of Guardians rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,829,042, med en sirkulerende forsyning på 800.13M GOG. I løpet av de siste 24 timene GOG har den blitt handlet mellom $ 0.00343618(laveste) og $ 0.00361509 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.78, mens tidenes laveste notering var $ 0.00342447.

Kortsiktig har GOG beveget seg -0.49% i løpet av den siste timen og -19.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Guild of Guardians (GOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.54M$ 3.54M $ 3.54M Opplagsforsyning 800.13M 800.13M 800.13M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Guild of Guardians er $ 2.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOG er 800.13M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.54M.