gugu (GUGU) Informasjon Stay gugu, stay based mfer. $gugu is a memecoin about a based puppet with an attitude and the based gugu mfers that fw with him. We vibe, we mog, we shitpost, and have more fun on the Solana blockchain than you can possibly imagine gugu. Every $gugu holder is on that gugu shit fr fr. Get excited because their is a new cult in town and we're here to stay. If you don't have gugu, what are you doing? All aboard the $gugu train mfers! Offisiell nettside: https://guguonsol.xyz/ Kjøp GUGU nå!

gugu (GUGU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for gugu (GUGU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.75K $ 11.75K $ 11.75K Total forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Sirkulerende forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.75K $ 11.75K $ 11.75K All-time high: $ 0.00034482 $ 0.00034482 $ 0.00034482 All-Time Low: $ 0.00000568 $ 0.00000568 $ 0.00000568 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om gugu (GUGU) pris

gugu (GUGU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak gugu (GUGU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUGU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUGU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUGUs tokenomics, kan du utforske GUGU tokenets livepris!

