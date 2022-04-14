GuessIT (GUESS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GuessIT (GUESS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GuessIT (GUESS) Informasjon GUESSIT is an exciting, community-driven game where players buy credits to guess a numeric code. The goal? Crack the safe and win the ever-growing prize pool! Every attempt grows the pot and raises the stakes. But there’s more: an interactive AI Agent guards the safe, securely generates the code, and helps players strategize without revealing the solution. This isn't just a game—it’s a social phenomenon where players come together to share tips, analyze guesses, and compete for glory. Offisiell nettside: https://guessitsol.ai/ Kjøp GUESS nå!

GuessIT (GUESS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GuessIT (GUESS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.53K $ 18.53K $ 18.53K Total forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Sirkulerende forsyning: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.53K $ 18.53K $ 18.53K All-time high: $ 0.00880544 $ 0.00880544 $ 0.00880544 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GuessIT (GUESS) pris

GuessIT (GUESS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GuessIT (GUESS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUESS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUESS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUESSs tokenomics, kan du utforske GUESS tokenets livepris!

GUESS prisforutsigelse Vil du vite hvor GUESS kan være på vei? Vår GUESS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GUESS tokenets prisforutsigelse nå!

