Guardians Of The Spark (GOTS) Informasjon Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Offisiell nettside: https://playgots.xyz/ Kjøp GOTS nå!

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Guardians Of The Spark (GOTS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Total forsyning: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Sirkulerende forsyning: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M All-time high: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 All-Time Low: $ 0.02505453 $ 0.02505453 $ 0.02505453 Nåværende pris: $ 0.02560859 $ 0.02560859 $ 0.02560859 Lær mer om Guardians Of The Spark (GOTS) pris

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Guardians Of The Spark (GOTS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOTS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOTS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOTSs tokenomics, kan du utforske GOTS tokenets livepris!

