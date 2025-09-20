Dagens Guardians Of The Spark livepris er 0.02649704 USD. Spor prisoppdateringer for GOTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Guardians Of The Spark livepris er 0.02649704 USD. Spor prisoppdateringer for GOTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GOTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Guardians Of The Spark Pris (GOTS)

1 GOTS til USD livepris:

$0.02649704
$0.02649704
-2.30%1D
Guardians Of The Spark (GOTS) Live prisdiagram
Guardians Of The Spark (GOTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.07%

-2.37%

-22.02%

-22.02%

Guardians Of The Spark (GOTS) sanntidsprisen er $0.02649704. I løpet av de siste 24 timene har GOTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02645462 og et toppnivå på $ 0.02810896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOTS er $ 0.52214, mens den rekordlave prisen er $ 0.02645462.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOTS endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og -22.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guardians Of The Spark (GOTS) Markedsinformasjon

$ 1.75M
$ 1.75M$ 1.75M

--
----

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

66.00M
66.00M 66.00M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Guardians Of The Spark er $ 1.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOTS er 66.00M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.18M.

Guardians Of The Spark (GOTS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Guardians Of The Spark til USD ble $ -0.00064419758187936.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Guardians Of The Spark til USD ble $ -0.0225731993.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Guardians Of The Spark til USD ble $ -0.0235755929.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Guardians Of The Spark til USD ble $ -0.2840876452962153.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00064419758187936-2.37%
30 dager$ -0.0225731993-85.19%
60 dager$ -0.0235755929-88.97%
90 dager$ -0.2840876452962153-91.46%

Hva er Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Guardians Of The Spark (GOTS) Ressurs

Offisiell nettside

Guardians Of The Spark Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Guardians Of The Spark (GOTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Guardians Of The Spark (GOTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Guardians Of The Spark.

Sjekk Guardians Of The Sparkprisprognosen nå!

GOTS til lokale valutaer

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Guardians Of The Spark (GOTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GOTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Guardians Of The Spark (GOTS)

Hvor mye er Guardians Of The Spark (GOTS) verdt i dag?
Live GOTS prisen i USD er 0.02649704 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GOTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GOTS til USD er $ 0.02649704. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Guardians Of The Spark?
Markedsverdien for GOTS er $ 1.75M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GOTS?
Den sirkulerende forsyningen av GOTS er 66.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGOTS ?
GOTS oppnådde en ATH-pris på 0.52214 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GOTS?
GOTS så en ATL-pris på 0.02645462 USD.
Hva er handelsvolumet til GOTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GOTS er -- USD.
Vil GOTS gå høyere i år?
GOTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GOTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:10:57 (UTC+8)

