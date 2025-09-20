Guardians Of The Spark (GOTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02645462 24 timer lav $ 0.02810896 24 timer høy All Time High $ 0.52214 Laveste pris $ 0.02645462 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -2.37% Prisendring (7D) -22.02%

Guardians Of The Spark (GOTS) sanntidsprisen er $0.02649704. I løpet av de siste 24 timene har GOTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02645462 og et toppnivå på $ 0.02810896, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOTS er $ 0.52214, mens den rekordlave prisen er $ 0.02645462.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOTS endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.37% over 24 timer og -22.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guardians Of The Spark (GOTS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.75M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.18M Opplagsforsyning 66.00M Total forsyning 120,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Guardians Of The Spark er $ 1.75M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOTS er 66.00M, med en total tilgang på 120000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.18M.