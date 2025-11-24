Guardian Token pris i dag

Sanntids Guardian Token (GUARDIAN) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende GUARDIAN til USD konverteringssats er -- per GUARDIAN.

Guardian Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 252,318, med en sirkulerende forsyning på 592.96M GUARDIAN. I løpet av de siste 24 timene GUARDIAN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GUARDIAN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -9.29% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Guardian Token (GUARDIAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 252.32K$ 252.32K $ 252.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 252.32K$ 252.32K $ 252.32K Opplagsforsyning 592.96M 592.96M 592.96M Total forsyning 592,957,032.600945 592,957,032.600945 592,957,032.600945

