Guardian Dog (GDOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00064172$ 0.00064172 $ 0.00064172 Laveste pris $ 0.0000047$ 0.0000047 $ 0.0000047 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.51% Prisendring (7D) -0.51%

Guardian Dog (GDOG) sanntidsprisen er $0.00001022. I løpet av de siste 24 timene har GDOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GDOG er $ 0.00064172, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000047.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GDOG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guardian Dog (GDOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.18K$ 10.18K $ 10.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.18K$ 10.18K $ 10.18K Opplagsforsyning 995.71M 995.71M 995.71M Total forsyning 995,714,887.089297 995,714,887.089297 995,714,887.089297

Nåværende markedsverdi på Guardian Dog er $ 10.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GDOG er 995.71M, med en total tilgang på 995714887.089297. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.18K.