Guacamole (GUAC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Guacamole (GUAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Guacamole (GUAC) Informasjon GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience. Offisiell nettside: https://guac.gg Teknisk dokument: https://guac.gg/#about Kjøp GUAC nå!

Guacamole (GUAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Guacamole (GUAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Total forsyning: $ 98.27T $ 98.27T $ 98.27T Sirkulerende forsyning: $ 98.27T $ 98.27T $ 98.27T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Guacamole (GUAC) pris

Guacamole (GUAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Guacamole (GUAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUACs tokenomics, kan du utforske GUAC tokenets livepris!

GUAC prisforutsigelse Vil du vite hvor GUAC kan være på vei? Vår GUAC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GUAC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!