Guacamole (GUAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -2.26% Prisendring (7D) -7.84% Prisendring (7D) -7.84%

Guacamole (GUAC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GUAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUAC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUAC endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -2.26% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guacamole (GUAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Opplagsforsyning 98.27T 98.27T 98.27T Total forsyning 98,266,959,250,530.12 98,266,959,250,530.12 98,266,959,250,530.12

Nåværende markedsverdi på Guacamole er $ 1.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUAC er 98.27T, med en total tilgang på 98266959250530.12. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.58M.