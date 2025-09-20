Dagens Guacamole livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GUAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GUAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Guacamole livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GUAC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GUAC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Guacamole Pris (GUAC)

1 GUAC til USD livepris:

--
----
-2.30%1D
Guacamole (GUAC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:36 (UTC+8)

Guacamole (GUAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-2.26%

-7.84%

-7.84%

Guacamole (GUAC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GUAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUAC er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUAC endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -2.26% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Guacamole (GUAC) Markedsinformasjon

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

98.27T
98.27T 98.27T

98,266,959,250,530.12
98,266,959,250,530.12 98,266,959,250,530.12

Nåværende markedsverdi på Guacamole er $ 1.58M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUAC er 98.27T, med en total tilgang på 98266959250530.12. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.58M.

Guacamole (GUAC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Guacamole til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Guacamole til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Guacamole til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Guacamole til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.26%
30 dager$ 0-22.55%
60 dager$ 0-43.02%
90 dager$ 0--

Hva er Guacamole (GUAC)

GUAC is the native, fairly launched, token for the community-centric Guacamole ecosystem and the AvocaDAO. Guacamole blends playful branding, Defi innovations, and consumer rewards programs into our MemeFi platform. Our goal is to welcome new users into the crypto space with engaging and straightforward applications that add an element of enjoyment and thrill to their experience.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Guacamole (GUAC) Ressurs

Offisiell nettside

Guacamole Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Guacamole (GUAC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Guacamole (GUAC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Guacamole.

Sjekk Guacamoleprisprognosen nå!

GUAC til lokale valutaer

Guacamole (GUAC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Guacamole (GUAC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GUAC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Guacamole (GUAC)

Hvor mye er Guacamole (GUAC) verdt i dag?
Live GUAC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GUAC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GUAC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Guacamole?
Markedsverdien for GUAC er $ 1.58M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GUAC?
Den sirkulerende forsyningen av GUAC er 98.27T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGUAC ?
GUAC oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GUAC?
GUAC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GUAC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GUAC er -- USD.
Vil GUAC gå høyere i år?
GUAC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GUAC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:36 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.