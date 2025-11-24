Hva er GT3

GT3 Finance (GT3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GT3 Finance (GT3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 740.66K Total forsyning: $ 157.85M Sirkulerende forsyning: $ 157.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 740.66K All-time high: $ 0.00811755 All-Time Low: $ 0.00449707 Nåværende pris: $ 0.0046923

GT3 Finance (GT3) Informasjon Offisiell nettside: https://www.gt3.finance/ Teknisk dokument: https://gt3.gitbook.io/gt3-english/gt3-english-1

GT3 Finance (GT3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GT3 Finance (GT3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GT3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GT3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

GT3 prisforutsigelse Vil du vite hvor GT3 kan være på vei? Vår GT3 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

