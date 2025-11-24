GT3 Finance pris i dag

Sanntids GT3 Finance (GT3) pris i dag er $ 0.00487429, med en 8.18% endring de siste 24 timene. Nåværende GT3 til USD konverteringssats er $ 0.00487429 per GT3.

GT3 Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 769,406, med en sirkulerende forsyning på 157.85M GT3. I løpet av de siste 24 timene GT3 har den blitt handlet mellom $ 0.00450577(laveste) og $ 0.0048743 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00811755, mens tidenes laveste notering var $ 0.00449707.

Kortsiktig har GT3 beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -9.39% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GT3 Finance (GT3) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 769.41K$ 769.41K $ 769.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 769.41K$ 769.41K $ 769.41K Opplagsforsyning 157.85M 157.85M 157.85M Total forsyning 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

