GRUG (GRUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003506 $ 0.00003506 $ 0.00003506 24 timer lav $ 0.00003632 $ 0.00003632 $ 0.00003632 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003506$ 0.00003506 $ 0.00003506 24 timer høy $ 0.00003632$ 0.00003632 $ 0.00003632 All Time High $ 0.0022963$ 0.0022963 $ 0.0022963 Laveste pris $ 0.00001201$ 0.00001201 $ 0.00001201 Prisendring (1H) -0.88% Prisendring (1D) -2.23% Prisendring (7D) -1.52% Prisendring (7D) -1.52%

GRUG (GRUG) sanntidsprisen er $0.0000355. I løpet av de siste 24 timene har GRUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003506 og et toppnivå på $ 0.00003632, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRUG er $ 0.0022963, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001201.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRUG endret seg med -0.88% i løpet av den siste timen, -2.23% over 24 timer og -1.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GRUG (GRUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.28K$ 34.28K $ 34.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 34.28K$ 34.28K $ 34.28K Opplagsforsyning 969.99M 969.99M 969.99M Total forsyning 969,988,807.0 969,988,807.0 969,988,807.0

Nåværende markedsverdi på GRUG er $ 34.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRUG er 969.99M, med en total tilgang på 969988807.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.28K.