Groyper (GROYPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01278547 $ 0.01278547 $ 0.01278547 24 timer lav $ 0.01408518 $ 0.01408518 $ 0.01408518 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01278547$ 0.01278547 $ 0.01278547 24 timer høy $ 0.01408518$ 0.01408518 $ 0.01408518 All Time High $ 0.186504$ 0.186504 $ 0.186504 Laveste pris $ 0.00125535$ 0.00125535 $ 0.00125535 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +3.94% Prisendring (7D) -24.37% Prisendring (7D) -24.37%

Groyper (GROYPER) sanntidsprisen er $0.01334201. I løpet av de siste 24 timene har GROYPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01278547 og et toppnivå på $ 0.01408518, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GROYPER er $ 0.186504, mens den rekordlave prisen er $ 0.00125535.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GROYPER endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +3.94% over 24 timer og -24.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Groyper (GROYPER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Opplagsforsyning 93.00M 93.00M 93.00M Total forsyning 93,000,000.0 93,000,000.0 93,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Groyper er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GROYPER er 93.00M, med en total tilgang på 93000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24M.