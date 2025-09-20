Dagens GroveCoin livepris er 0.00489257 USD. Spor prisoppdateringer for GRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GroveCoin livepris er 0.00489257 USD. Spor prisoppdateringer for GRV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GroveCoin Pris (GRV)

1 GRV til USD livepris:

$0.00489257
0.00%1D
0.00%1D
USD
GroveCoin (GRV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:18:10 (UTC+8)

GroveCoin (GRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.004806
$ 0.004806$ 0.004806
24 timer lav
$ 0.00494305
$ 0.00494305$ 0.00494305
24 timer høy

$ 0.004806
$ 0.004806$ 0.004806

$ 0.00494305
$ 0.00494305$ 0.00494305

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-0.04%

-11.47%

-11.47%

GroveCoin (GRV) sanntidsprisen er $0.00489257. I løpet av de siste 24 timene har GRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004806 og et toppnivå på $ 0.00494305, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRV er $ 1.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRV endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -11.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GroveCoin (GRV) Markedsinformasjon

$ 364.26K
$ 364.26K$ 364.26K

--
----

$ 387.50K
$ 387.50K$ 387.50K

74.45M
74.45M 74.45M

79,200,835.4110327
79,200,835.4110327 79,200,835.4110327

Nåværende markedsverdi på GroveCoin er $ 364.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRV er 74.45M, med en total tilgang på 79200835.4110327. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.50K.

GroveCoin (GRV) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GroveCoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GroveCoin til USD ble $ -0.0010220774.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GroveCoin til USD ble $ +0.0012268530.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GroveCoin til USD ble $ +0.0016711052722461963.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.04%
30 dager$ -0.0010220774-20.89%
60 dager$ +0.0012268530+25.08%
90 dager$ +0.0016711052722461963+51.87%

Hva er GroveCoin (GRV)

Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GroveCoin (GRV) Ressurs

Offisiell nettside

GroveCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GroveCoin (GRV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GroveCoin (GRV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GroveCoin.

Sjekk GroveCoinprisprognosen nå!

GRV til lokale valutaer

GroveCoin (GRV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GroveCoin (GRV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRV tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GroveCoin (GRV)

Hvor mye er GroveCoin (GRV) verdt i dag?
Live GRV prisen i USD er 0.00489257 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRV til USD er $ 0.00489257. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GroveCoin?
Markedsverdien for GRV er $ 364.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRV?
Den sirkulerende forsyningen av GRV er 74.45M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRV ?
GRV oppnådde en ATH-pris på 1.63 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRV?
GRV så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GRV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRV er -- USD.
Vil GRV gå høyere i år?
GRV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:18:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.