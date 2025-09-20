GroveCoin (GRV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.004806 24 timer lav $ 0.00494305 24 timer høy All Time High $ 1.63 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -0.04% Prisendring (7D) -11.47%

GroveCoin (GRV) sanntidsprisen er $0.00489257. I løpet av de siste 24 timene har GRV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.004806 og et toppnivå på $ 0.00494305, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRV er $ 1.63, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRV endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.04% over 24 timer og -11.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GroveCoin (GRV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 364.26K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 387.50K Opplagsforsyning 74.45M Total forsyning 79,200,835.4110327

Nåværende markedsverdi på GroveCoin er $ 364.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRV er 74.45M, med en total tilgang på 79200835.4110327. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.50K.