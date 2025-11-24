Grokrooms pris i dag

Sanntids Grokrooms (GROKROOMS) pris i dag er $ 0.00000971, med en 1.38% endring de siste 24 timene. Nåværende GROKROOMS til USD konverteringssats er $ 0.00000971 per GROKROOMS.

Grokrooms rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,699.78, med en sirkulerende forsyning på 999.34M GROKROOMS. I løpet av de siste 24 timene GROKROOMS har den blitt handlet mellom $ 0.00000943(laveste) og $ 0.00000984 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00080434, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000931.

Kortsiktig har GROKROOMS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -5.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Grokrooms (GROKROOMS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.70K$ 9.70K $ 9.70K Opplagsforsyning 999.34M 999.34M 999.34M Total forsyning 999,341,043.693855 999,341,043.693855 999,341,043.693855

Nåværende markedsverdi på Grokrooms er $ 9.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GROKROOMS er 999.34M, med en total tilgang på 999341043.693855. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.70K.