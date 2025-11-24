Hva er GROKAN

GROKAN APP (GROKAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GROKAN APP (GROKAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.11K $ 5.11K $ 5.11K Total forsyning: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Sirkulerende forsyning: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.11K $ 5.11K $ 5.11K All-time high: $ 0.00079343 $ 0.00079343 $ 0.00079343 All-Time Low: $ 0.00000502 $ 0.00000502 $ 0.00000502 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GROKAN APP (GROKAN) pris Kjøp GROKAN nå!

GROKAN APP (GROKAN) Informasjon Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1962891430004695400

GROKAN APP (GROKAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GROKAN APP (GROKAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GROKAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GROKAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GROKANs tokenomics, kan du utforske GROKAN tokenets livepris!

