Grok Queen (GROKQUEEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +1.51% Prisendring (7D) +12.41%

Grok Queen (GROKQUEEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GROKQUEEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GROKQUEEN er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GROKQUEEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, +1.51% over 24 timer og +12.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grok Queen (GROKQUEEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 2.50 Fullt utvannet markedsverdi $ 122.16K Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 4.2e+17

Nåværende markedsverdi på Grok Queen er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.50. Den sirkulerende forsyningen på GROKQUEEN er 0.00, med en total tilgang på 4.2e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 122.16K.