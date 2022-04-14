Grok Inu (GROKINU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grok Inu (GROKINU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grok Inu (GROKINU) Informasjon Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp Offisiell nettside: https://grokinucoin.vip/ Teknisk dokument: https://grokinucoin.gitbook.io/whitepaper/ Kjøp GROKINU nå!

Grok Inu (GROKINU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grok Inu (GROKINU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 162.38K $ 162.38K $ 162.38K Total forsyning: $ 416,682.20T $ 416,682.20T $ 416,682.20T Sirkulerende forsyning: $ 416,682.20T $ 416,682.20T $ 416,682.20T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 162.38K $ 162.38K $ 162.38K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Grok Inu (GROKINU) pris

Grok Inu (GROKINU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grok Inu (GROKINU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GROKINU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GROKINU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GROKINUs tokenomics, kan du utforske GROKINU tokenets livepris!

GROKINU prisforutsigelse Vil du vite hvor GROKINU kan være på vei? Vår GROKINU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GROKINU tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!