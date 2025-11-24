Grok Companions pris i dag

Sanntids Grok Companions (JARVIS) pris i dag er $ 0.00001471, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende JARVIS til USD konverteringssats er $ 0.00001471 per JARVIS.

Grok Companions rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,708.45, med en sirkulerende forsyning på 1.00B JARVIS. I løpet av de siste 24 timene JARVIS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00246857, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001422.

Kortsiktig har JARVIS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -15.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Grok Companions (JARVIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

