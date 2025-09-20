Grok Cat (GROKCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00162649$ 0.00162649 $ 0.00162649 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) -3.87% Prisendring (7D) +25.81% Prisendring (7D) +25.81%

Grok Cat (GROKCAT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GROKCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GROKCAT er $ 0.00162649, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GROKCAT endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, -3.87% over 24 timer og +25.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grok Cat (GROKCAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 127.82$ 127.82 $ 127.82 Fullt utvannet markedsverdi $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Grok Cat er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 127.82. Den sirkulerende forsyningen på GROKCAT er 0.00, med en total tilgang på 4200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.12K.