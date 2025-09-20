Grok Bank (GROKBANK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.05% Prisendring (1D) +1.57% Prisendring (7D) +8.79% Prisendring (7D) +8.79%

Grok Bank (GROKBANK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GROKBANK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GROKBANK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GROKBANK endret seg med +0.05% i løpet av den siste timen, +1.57% over 24 timer og +8.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grok Bank (GROKBANK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 361.01$ 361.01 $ 361.01 Fullt utvannet markedsverdi $ 3.33K$ 3.33K $ 3.33K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Nåværende markedsverdi på Grok Bank er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 361.01. Den sirkulerende forsyningen på GROKBANK er 0.00, med en total tilgang på 4.2e+17. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.33K.