Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Groggo By Matt Furie (GROGGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Informasjon Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Offisiell nettside: https://groggocoin.vip/ Kjøp GROGGO nå!

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Groggo By Matt Furie (GROGGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 162.30K $ 162.30K $ 162.30K Total forsyning: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Sirkulerende forsyning: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 162.30K $ 162.30K $ 162.30K All-time high: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00043648 $ 0.00043648 $ 0.00043648 Lær mer om Groggo By Matt Furie (GROGGO) pris

Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Groggo By Matt Furie (GROGGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GROGGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GROGGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GROGGOs tokenomics, kan du utforske GROGGO tokenets livepris!

GROGGO prisforutsigelse Vil du vite hvor GROGGO kan være på vei? Vår GROGGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GROGGO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!