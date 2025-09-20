Groggo By Matt Furie (GROGGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00047064 24 timer lav $ 0.00048324 24 timer høy All Time High $ 0.04371634 Laveste pris $ 0.00009876 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.60% Prisendring (7D) -11.80%

Groggo By Matt Furie (GROGGO) sanntidsprisen er $0.00047775. I løpet av de siste 24 timene har GROGGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00047064 og et toppnivå på $ 0.00048324, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GROGGO er $ 0.04371634, mens den rekordlave prisen er $ 0.00009876.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GROGGO endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -11.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 177.65K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 177.65K Opplagsforsyning 371.85M Total forsyning 371,846,861.44801104

Nåværende markedsverdi på Groggo By Matt Furie er $ 177.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GROGGO er 371.85M, med en total tilgang på 371846861.44801104. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.65K.