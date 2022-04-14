Groestlcoin (GRS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Groestlcoin (GRS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Groestlcoin (GRS) Informasjon What is Groestlcoin? Groestlcoin is a proof of work cryptocurrency created in 2014. Designed for everyday use, Groestlcoin features an average block time of one minute, as opposed to Bitcoin's ten. As a consequence, it has a maximum total supply that will cap out at 105 million coins, as opposed to the 21 million for Bitcoin. The main idea of creating Groestlcoin was to establish an electronic payment model that was purely based on mathematical proof. It uses the proof of work system (POW) to facilitate secure online money transactions. This is a system that is independent of influence from centralized authorities. How does it work? Groestlcoin is mined using the Groestl algorithm. Groestl was chosen as one of the five finalists of the NIST hash function competition. It uses the same S-box as AES in a custom construction. The cryptocurrency operates as open source software on a peer-to-peer model (transactions take place directly between the payer and payee). This means that no trusted intermediary such a bank or PayPal is required to verify the details of the sender and receiver. Rather, the transactions are verified by nodes (the network of computers/users spread globally) and recorded in an open ledger. What does it aim to solve? With a shorter block period than Bitcoin, Groestlcoin aims to be more functional for everyday payments. Merchants don’t need to wait 10 minutes to confirm whether or not they have received their payment. The reduction in hashrate intensity also gave Groestlcoin an opportunity to be mined by individuals with less computing power. However, companies and teams have created ASICs for Groestlcoin, albeit at a higher cost than creating ASICs for Bitcoin. Rather than just a simple fork, Groestlcoin also works to adopt developments and additions inspired from discussions surrounding the Bitcoin network, and was actually one of the first adopters to several key features such as Segregated Witness (SegWit) and the Lightning Network. Offisiell nettside: http://www.groestlcoin.com/ Kjøp GRS nå!

Groestlcoin (GRS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Groestlcoin (GRS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 25.12M $ 25.12M $ 25.12M Total forsyning: $ 88.45M $ 88.45M $ 88.45M Sirkulerende forsyning: $ 88.45M $ 88.45M $ 88.45M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 25.12M $ 25.12M $ 25.12M All-time high: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.284029 $ 0.284029 $ 0.284029 Lær mer om Groestlcoin (GRS) pris

Groestlcoin (GRS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Groestlcoin (GRS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRSs tokenomics, kan du utforske GRS tokenets livepris!

