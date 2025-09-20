Groestlcoin (GRS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.289785 24 timer høy $ 0.29513 All Time High $ 2.74 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.47% Prisendring (1D) -1.79% Prisendring (7D) -2.64%

Groestlcoin (GRS) sanntidsprisen er $0.28981. I løpet av de siste 24 timene har GRS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.289785 og et toppnivå på $ 0.29513, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRS er $ 2.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRS endret seg med -0.47% i løpet av den siste timen, -1.79% over 24 timer og -2.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Groestlcoin (GRS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.63M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 25.63M Opplagsforsyning 88.43M Total forsyning 88,434,733.88736624

Nåværende markedsverdi på Groestlcoin er $ 25.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRS er 88.43M, med en total tilgang på 88434733.88736624. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 25.63M.