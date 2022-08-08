Grizzly Honey (GHNY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grizzly Honey (GHNY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grizzly Honey (GHNY) Informasjon Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. Offisiell nettside: https://www.grizzly.fi Kjøp GHNY nå!

Grizzly Honey (GHNY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grizzly Honey (GHNY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.17K $ 43.17K $ 43.17K Total forsyning: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Sirkulerende forsyning: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 43.17K $ 43.17K $ 43.17K All-time high: $ 91.71 $ 91.71 $ 91.71 All-Time Low: $ 0.01863912 $ 0.01863912 $ 0.01863912 Nåværende pris: $ 0.02915645 $ 0.02915645 $ 0.02915645 Lær mer om Grizzly Honey (GHNY) pris

Grizzly Honey (GHNY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grizzly Honey (GHNY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GHNY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GHNY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GHNYs tokenomics, kan du utforske GHNY tokenets livepris!

