Grizzly Honey (GHNY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02930269 24 timer høy $ 0.03005424 All Time High $ 91.71 Laveste pris $ 0.01863912 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) +0.95% Prisendring (7D) +6.66%

Grizzly Honey (GHNY) sanntidsprisen er $0.02985994. I løpet av de siste 24 timene har GHNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02930269 og et toppnivå på $ 0.03005424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHNY er $ 91.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.01863912.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHNY endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, +0.95% over 24 timer og +6.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grizzly Honey (GHNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 44.09K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 44.09K Opplagsforsyning 1.48M Total forsyning 1,479,704.601155371

Nåværende markedsverdi på Grizzly Honey er $ 44.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GHNY er 1.48M, med en total tilgang på 1479704.601155371. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.09K.