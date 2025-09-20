Grizzly Honey Pris (GHNY)
-0.26%
+0.95%
+6.66%
+6.66%
Grizzly Honey (GHNY) sanntidsprisen er $0.02985994. I løpet av de siste 24 timene har GHNY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02930269 og et toppnivå på $ 0.03005424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHNY er $ 91.71, mens den rekordlave prisen er $ 0.01863912.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHNY endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, +0.95% over 24 timer og +6.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Grizzly Honey er $ 44.09K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GHNY er 1.48M, med en total tilgang på 1479704.601155371. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 44.09K.
I løpet av i dag er prisendringen på Grizzly Honey til USD ble $ +0.00028096.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Grizzly Honey til USD ble $ +0.0009008475.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Grizzly Honey til USD ble $ +0.0046722534.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Grizzly Honey til USD ble $ +0.007734027092209732.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00028096
|+0.95%
|30 dager
|$ +0.0009008475
|+3.02%
|60 dager
|$ +0.0046722534
|+15.65%
|90 dager
|$ +0.007734027092209732
|+34.95%
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
