gringo (GRINGO) Informasjon This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I've ever met ❤️ Offisiell nettside: https://solgringo.com/

gringo (GRINGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for gringo (GRINGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.62K $ 47.62K $ 47.62K Total forsyning: $ 945.60M $ 945.60M $ 945.60M Sirkulerende forsyning: $ 945.60M $ 945.60M $ 945.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 47.62K $ 47.62K $ 47.62K All-time high: $ 0.0023654 $ 0.0023654 $ 0.0023654 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

gringo (GRINGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak gringo (GRINGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRINGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRINGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRINGOs tokenomics, kan du utforske GRINGO tokenets livepris!

GRINGO prisforutsigelse Vil du vite hvor GRINGO kan være på vei? Vår GRINGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

