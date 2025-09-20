Dagens gringo livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GRINGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRINGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens gringo livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GRINGO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRINGO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

gringo (GRINGO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:05:45 (UTC+8)

gringo (GRINGO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023654
$ 0.0023654$ 0.0023654

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.54%

+0.14%

+0.14%

gringo (GRINGO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GRINGO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRINGO er $ 0.0023654, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRINGO endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.54% over 24 timer og +0.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

gringo (GRINGO) Markedsinformasjon

$ 48.04K
$ 48.04K$ 48.04K

--
----

$ 48.04K
$ 48.04K$ 48.04K

945.60M
945.60M 945.60M

945,603,946.163604
945,603,946.163604 945,603,946.163604

Nåværende markedsverdi på gringo er $ 48.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRINGO er 945.60M, med en total tilgang på 945603946.163604. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.04K.

gringo (GRINGO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på gringo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på gringo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på gringo til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på gringo til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+2.54%
30 dager$ 0+20.52%
60 dager$ 0+22.13%
90 dager$ 0--

Hva er gringo (GRINGO)

This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️

gringo (GRINGO) Ressurs

Offisiell nettside

gringo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil gringo (GRINGO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine gringo (GRINGO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for gringo.

Sjekk gringoprisprognosen nå!

GRINGO til lokale valutaer

gringo (GRINGO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak gringo (GRINGO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRINGO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om gringo (GRINGO)

Hvor mye er gringo (GRINGO) verdt i dag?
Live GRINGO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRINGO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRINGO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for gringo?
Markedsverdien for GRINGO er $ 48.04K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRINGO?
Den sirkulerende forsyningen av GRINGO er 945.60M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRINGO ?
GRINGO oppnådde en ATH-pris på 0.0023654 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRINGO?
GRINGO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GRINGO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRINGO er -- USD.
Vil GRINGO gå høyere i år?
GRINGO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRINGO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:05:45 (UTC+8)

gringo (GRINGO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.