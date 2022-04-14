Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Informasjon Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage. Offisiell nettside: https://citadail.ai/ Kjøp CITADAIL nå!

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 351.63K $ 351.63K $ 351.63K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 351.63K $ 351.63K $ 351.63K All-time high: $ 0.04870041 $ 0.04870041 $ 0.04870041 All-Time Low: $ 0.00032202 $ 0.00032202 $ 0.00032202 Nåværende pris: $ 0.00035186 $ 0.00035186 $ 0.00035186 Lær mer om Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) pris

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CITADAIL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CITADAIL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CITADAILs tokenomics, kan du utforske CITADAIL tokenets livepris!

CITADAIL prisforutsigelse Vil du vite hvor CITADAIL kan være på vei? Vår CITADAIL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CITADAIL tokenets prisforutsigelse nå!

