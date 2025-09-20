Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0003891 $ 0.0003891 $ 0.0003891 24 timer lav $ 0.00044309 $ 0.00044309 $ 0.00044309 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0003891$ 0.0003891 $ 0.0003891 24 timer høy $ 0.00044309$ 0.00044309 $ 0.00044309 All Time High $ 0.04870041$ 0.04870041 $ 0.04870041 Laveste pris $ 0.00032202$ 0.00032202 $ 0.00032202 Prisendring (1H) +1.36% Prisendring (1D) -9.25% Prisendring (7D) -19.40% Prisendring (7D) -19.40%

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) sanntidsprisen er $0.00039947. I løpet av de siste 24 timene har CITADAIL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003891 og et toppnivå på $ 0.00044309, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CITADAIL er $ 0.04870041, mens den rekordlave prisen er $ 0.00032202.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CITADAIL endret seg med +1.36% i løpet av den siste timen, -9.25% over 24 timer og -19.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 398.24K$ 398.24K $ 398.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 398.24K$ 398.24K $ 398.24K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Griffain New Hedge Fund er $ 398.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CITADAIL er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.24K.