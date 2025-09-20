Dagens greg16676935420 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GREG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GREG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens greg16676935420 livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GREG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GREG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GREG

GREG Prisinformasjon

GREG Offisiell nettside

GREG tokenomics

GREG Prisprognose

greg16676935420 Logo

greg16676935420 Pris (GREG)

Ikke oppført

1 GREG til USD livepris:

$0.00040046
$0.00040046$0.00040046
-2.30%1D
mexc
USD
greg16676935420 (GREG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:59:21 (UTC+8)

greg16676935420 (GREG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00124673
$ 0.00124673$ 0.00124673

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-2.36%

-8.16%

-8.16%

greg16676935420 (GREG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GREG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GREG er $ 0.00124673, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GREG endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -2.36% over 24 timer og -8.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

greg16676935420 (GREG) Markedsinformasjon

$ 400.42K
$ 400.42K$ 400.42K

--
----

$ 400.42K
$ 400.42K$ 400.42K

999.90M
999.90M 999.90M

999,899,531.82
999,899,531.82 999,899,531.82

Nåværende markedsverdi på greg16676935420 er $ 400.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GREG er 999.90M, med en total tilgang på 999899531.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 400.42K.

greg16676935420 (GREG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på greg16676935420 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på greg16676935420 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på greg16676935420 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på greg16676935420 til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.36%
30 dager$ 0+12.66%
60 dager$ 0-40.13%
90 dager$ 0--

Hva er greg16676935420 (GREG)

im $greg I like football and stocks and my birthday im from kentuckey. I'm a investor. I like to golf at the golf course (unofficial community takeover)

greg16676935420 (GREG) Ressurs

Offisiell nettside

greg16676935420 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil greg16676935420 (GREG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine greg16676935420 (GREG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for greg16676935420.

Sjekk greg16676935420prisprognosen nå!

GREG til lokale valutaer

greg16676935420 (GREG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak greg16676935420 (GREG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GREG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om greg16676935420 (GREG)

Hvor mye er greg16676935420 (GREG) verdt i dag?
Live GREG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GREG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GREG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for greg16676935420?
Markedsverdien for GREG er $ 400.42K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GREG?
Den sirkulerende forsyningen av GREG er 999.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGREG ?
GREG oppnådde en ATH-pris på 0.00124673 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GREG?
GREG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GREG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GREG er -- USD.
Vil GREG gå høyere i år?
GREG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GREG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:59:21 (UTC+8)

