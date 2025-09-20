greg16676935420 (GREG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00124673 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -2.36% Prisendring (7D) -8.16%

greg16676935420 (GREG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GREG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GREG er $ 0.00124673, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GREG endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -2.36% over 24 timer og -8.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

greg16676935420 (GREG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 400.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 400.42K Opplagsforsyning 999.90M Total forsyning 999,899,531.82

Nåværende markedsverdi på greg16676935420 er $ 400.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GREG er 999.90M, med en total tilgang på 999899531.82. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 400.42K.