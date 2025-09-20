GreenZoneX (GZX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00755872$ 0.00755872 $ 0.00755872 Laveste pris $ 0.00000588$ 0.00000588 $ 0.00000588 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -19.88% Prisendring (7D) -19.88%

GreenZoneX (GZX) sanntidsprisen er $0.00006002. I løpet av de siste 24 timene har GZX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GZX er $ 0.00755872, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GZX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -19.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GreenZoneX (GZX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 13.84$ 13.84 $ 13.84 Fullt utvannet markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning ---- --

Nåværende markedsverdi på GreenZoneX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.84. Den sirkulerende forsyningen på GZX er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.