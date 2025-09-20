Dagens GreenZoneX livepris er 0.00006002 USD. Spor prisoppdateringer for GZX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GZX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GreenZoneX livepris er 0.00006002 USD. Spor prisoppdateringer for GZX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GZX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GZX

GZX Prisinformasjon

GZX Offisiell nettside

GZX tokenomics

GZX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

GreenZoneX Logo

GreenZoneX Pris (GZX)

Ikke oppført

1 GZX til USD livepris:

$0.00006002
$0.00006002$0.00006002
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
GreenZoneX (GZX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:15:28 (UTC+8)

GreenZoneX (GZX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00755872
$ 0.00755872$ 0.00755872

$ 0.00000588
$ 0.00000588$ 0.00000588

--

--

-19.88%

-19.88%

GreenZoneX (GZX) sanntidsprisen er $0.00006002. I løpet av de siste 24 timene har GZX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GZX er $ 0.00755872, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000588.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GZX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -19.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GreenZoneX (GZX) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.84
$ 13.84$ 13.84

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Nåværende markedsverdi på GreenZoneX er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.84. Den sirkulerende forsyningen på GZX er 0.00, med en total tilgang på . Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 0.00.

GreenZoneX (GZX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GreenZoneX til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GreenZoneX til USD ble $ -0.0000083798.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GreenZoneX til USD ble $ +0.0000295380.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GreenZoneX til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000083798-13.96%
60 dager$ +0.0000295380+49.21%
90 dager$ 0--

Hva er GreenZoneX (GZX)

GreenZone Foundation,LLc is a recycling company that rewards their customers a trc20 token GreenZoneX (gzx) . Revenue from recycling is put back into GZX to reward those that do their part in keeping our planet clean. We are doing our part to ensure the planet is clean and while demonstrating the power and efficiency of cryptocurrencies. GreenZoneX(GZX) is a way to not only integrate but also educate people as they venture into this new journey of financial independence through the potency of passive income off just recycling.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

GreenZoneX (GZX) Ressurs

Offisiell nettside

GreenZoneX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GreenZoneX (GZX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GreenZoneX (GZX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GreenZoneX.

Sjekk GreenZoneXprisprognosen nå!

GZX til lokale valutaer

GreenZoneX (GZX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GreenZoneX (GZX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GZX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GreenZoneX (GZX)

Hvor mye er GreenZoneX (GZX) verdt i dag?
Live GZX prisen i USD er 0.00006002 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GZX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GZX til USD er $ 0.00006002. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GreenZoneX?
Markedsverdien for GZX er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GZX?
Den sirkulerende forsyningen av GZX er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGZX ?
GZX oppnådde en ATH-pris på 0.00755872 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GZX?
GZX så en ATL-pris på 0.00000588 USD.
Hva er handelsvolumet til GZX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GZX er $ 13.84 USD.
Vil GZX gå høyere i år?
GZX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GZX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:15:28 (UTC+8)

GreenZoneX (GZX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.