Greenland Rare Bear (NORDO) sanntidsprisen er $0.00001003. I løpet av de siste 24 timene har NORDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000994 og et toppnivå på $ 0.00001025, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NORDO er $ 0.00395857, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000646.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NORDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.20% over 24 timer og -1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Greenland Rare Bear er $ 10.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NORDO er 999.88M, med en total tilgang på 999883602.662865. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.02K.
I løpet av i dag er prisendringen på Greenland Rare Bear til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Greenland Rare Bear til USD ble $ +0.0000028198.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Greenland Rare Bear til USD ble $ +0.0000016369.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Greenland Rare Bear til USD ble $ +0.000002825312898967434.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-2.20%
|30 dager
|$ +0.0000028198
|+28.11%
|60 dager
|$ +0.0000016369
|+16.32%
|90 dager
|$ +0.000002825312898967434
|+39.21%
NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto NORDO is more than just a meme coin—it’s a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump’s interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space. At its core, NORDO embodies the fight for Greenland’s sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market. From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project’s momentum and the confidence of its holders in its long-term vision. The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms.
