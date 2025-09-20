Greenland Rare Bear (NORDO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000994 $ 0.00000994 $ 0.00000994 24 timer lav $ 0.00001025 $ 0.00001025 $ 0.00001025 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000994$ 0.00000994 $ 0.00000994 24 timer høy $ 0.00001025$ 0.00001025 $ 0.00001025 All Time High $ 0.00395857$ 0.00395857 $ 0.00395857 Laveste pris $ 0.00000646$ 0.00000646 $ 0.00000646 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.20% Prisendring (7D) -1.76% Prisendring (7D) -1.76%

Greenland Rare Bear (NORDO) sanntidsprisen er $0.00001003. I løpet av de siste 24 timene har NORDO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000994 og et toppnivå på $ 0.00001025, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NORDO er $ 0.00395857, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000646.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NORDO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.20% over 24 timer og -1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Greenland Rare Bear (NORDO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,883,602.662865 999,883,602.662865 999,883,602.662865

Nåværende markedsverdi på Greenland Rare Bear er $ 10.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NORDO er 999.88M, med en total tilgang på 999883602.662865. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.02K.