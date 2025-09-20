Greenheart CBD (CBD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00105168 $ 0.00105168 $ 0.00105168 24 timer lav $ 0.0010626 $ 0.0010626 $ 0.0010626 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00105168$ 0.00105168 $ 0.00105168 24 timer høy $ 0.0010626$ 0.0010626 $ 0.0010626 All Time High $ 0.274499$ 0.274499 $ 0.274499 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.94% Prisendring (7D) -54.45% Prisendring (7D) -54.45%

Greenheart CBD (CBD) sanntidsprisen er $0.0010626. I løpet av de siste 24 timene har CBD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00105168 og et toppnivå på $ 0.0010626, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBD er $ 0.274499, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.94% over 24 timer og -54.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Greenheart CBD (CBD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 4.80$ 4.80 $ 4.80 Fullt utvannet markedsverdi $ 159.39K$ 159.39K $ 159.39K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Greenheart CBD er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.80. Den sirkulerende forsyningen på CBD er 0.00, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.39K.