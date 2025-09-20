Dagens Greenheart CBD livepris er 0.0010626 USD. Spor prisoppdateringer for CBD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CBD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Greenheart CBD livepris er 0.0010626 USD. Spor prisoppdateringer for CBD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk CBD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Greenheart CBD Pris (CBD)

1 CBD til USD livepris:

$0.0010626
+0.90%1D
USD
Greenheart CBD (CBD) Live prisdiagram
Greenheart CBD (CBD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00105168
24 timer lav
$ 0.0010626
24 timer høy

$ 0.00105168
$ 0.0010626
$ 0.274499
$ 0
--

+0.94%

-54.45%

-54.45%

Greenheart CBD (CBD) sanntidsprisen er $0.0010626. I løpet av de siste 24 timene har CBD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00105168 og et toppnivå på $ 0.0010626, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CBD er $ 0.274499, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CBD endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.94% over 24 timer og -54.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Greenheart CBD (CBD) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 4.80
$ 159.39K
0.00
150,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Greenheart CBD er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 4.80. Den sirkulerende forsyningen på CBD er 0.00, med en total tilgang på 150000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 159.39K.

Greenheart CBD (CBD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Greenheart CBD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Greenheart CBD til USD ble $ +0.0043208037.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Greenheart CBD til USD ble $ +0.0035149294.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Greenheart CBD til USD ble $ +0.00063229884820145354.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.94%
30 dager$ +0.0043208037+406.63%
60 dager$ +0.0035149294+330.79%
90 dager$ +0.00063229884820145354+146.94%

Hva er Greenheart CBD (CBD)

We're a leading CBD tech company using DeFi, blockchain, and crypto to bring the agricultural industry into the 21st century!

Greenheart CBD (CBD) Ressurs

Offisiell nettside

Greenheart CBD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Greenheart CBD (CBD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Greenheart CBD (CBD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Greenheart CBD.

Sjekk Greenheart CBDprisprognosen nå!

CBD til lokale valutaer

Greenheart CBD (CBD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Greenheart CBD (CBD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om CBD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Greenheart CBD (CBD)

Hvor mye er Greenheart CBD (CBD) verdt i dag?
Live CBD prisen i USD er 0.0010626 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende CBD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på CBD til USD er $ 0.0010626. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Greenheart CBD?
Markedsverdien for CBD er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av CBD?
Den sirkulerende forsyningen av CBD er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCBD ?
CBD oppnådde en ATH-pris på 0.274499 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på CBD?
CBD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til CBD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for CBD er $ 4.80 USD.
Vil CBD gå høyere i år?
CBD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut CBD prisprognosen for en mer grundig analyse.
