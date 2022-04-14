Green RWA (GREEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Green RWA (GREEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Green RWA (GREEN) Informasjon GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers. Offisiell nettside: https://green-rwa.app/ Kjøp GREEN nå!

Green RWA (GREEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Green RWA (GREEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.28K $ 7.28K $ 7.28K All-time high: $ 0.0020812 $ 0.0020812 $ 0.0020812 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Green RWA (GREEN) pris

Green RWA (GREEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Green RWA (GREEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GREEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GREEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GREENs tokenomics, kan du utforske GREEN tokenets livepris!

