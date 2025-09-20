Green RWA (GREEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0020812$ 0.0020812 $ 0.0020812 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +22.29% Prisendring (7D) +22.29%

Green RWA (GREEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GREEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GREEN er $ 0.0020812, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GREEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +22.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Green RWA (GREEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,999,983.0 999,999,983.0 999,999,983.0

Nåværende markedsverdi på Green RWA er $ 7.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GREEN er 1000.00M, med en total tilgang på 999999983.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.28K.