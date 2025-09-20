Green Life Energy (GLE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.068314$ 0.068314 $ 0.068314 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.19% Prisendring (7D) -4.19%

Green Life Energy (GLE) sanntidsprisen er $0.00309195. I løpet av de siste 24 timene har GLE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GLE er $ 0.068314, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GLE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Green Life Energy (GLE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 78.71$ 78.71 $ 78.71 Fullt utvannet markedsverdi $ 431.37K$ 431.37K $ 431.37K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 139,512,648.493573 139,512,648.493573 139,512,648.493573

Nåværende markedsverdi på Green Life Energy er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 78.71. Den sirkulerende forsyningen på GLE er 0.00, med en total tilgang på 139512648.493573. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 431.37K.