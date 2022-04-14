Graviton (GRAV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Graviton (GRAV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Graviton (GRAV) Informasjon Gravity Bridge is an open-source and decentralized bridge that acts as a neutral arbiter for securely connecting Ethereum and Cosmos (IBC) ecosystems. Offisiell nettside: https://gravitybridge.net Teknisk dokument: https://www.gravitybridge.net/post/how-gravity-works

Graviton (GRAV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Graviton (GRAV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 441.42K $ 441.42K $ 441.42K Total forsyning: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B Sirkulerende forsyning: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 977.15K $ 977.15K $ 977.15K All-time high: $ 0.256012 $ 0.256012 $ 0.256012 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.0003551 $ 0.0003551 $ 0.0003551 Lær mer om Graviton (GRAV) pris

Graviton (GRAV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Graviton (GRAV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRAV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRAV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRAVs tokenomics, kan du utforske GRAV tokenets livepris!

